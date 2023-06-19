Грузія пропонує заборонити сурогатне материнство для іноземців

12:44 19 червня Київ, Україна





Згідно з інформацією "Грузія Online", ініціатива містить обмеження сурогатного материнства та ЕКО тільки для громадян Грузії. Іноземним громадянам буде заборонено користуватися цими послугами.



Також планується заборона реклами сурогатного материнства, а інформація про ці послуги поширюватиметься виключно через Міністерство охорони здоров'я.



Ініціатива також передбачає заборону на отримання грошової винагороди сурогатним матерям. За новими правилами, покриття витрат, пов'язаних з вагітністю та пологами, буде можливим лише у прямій формі.



Клініки, які надають репродуктивні послуги, також будуть зобов'язані отримати спеціальну ліцензію.



Обмеження на сурогатне материнство та ЕКО планується запровадити у Грузії з 1 січня 2024 року.



Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі висловив свої побоювання з цього питання, називаючи його складним і відзначаючи, що це стало бізнесом, який потребує регулювання. Уряд Грузії представив парламенту ініціативу щодо посилення правил сурогатного материнства та екстракорпорального запліднення (ЕКО).Згідно з інформацією "Грузія Online", ініціатива містить обмеження сурогатного материнства та ЕКО тільки для громадян Грузії. Іноземним громадянам буде заборонено користуватися цими послугами.Також планується заборона реклами сурогатного материнства, а інформація про ці послуги поширюватиметься виключно через Міністерство охорони здоров'я.Ініціатива також передбачає заборону на отримання грошової винагороди сурогатним матерям. За новими правилами, покриття витрат, пов'язаних з вагітністю та пологами, буде можливим лише у прямій формі.Клініки, які надають репродуктивні послуги, також будуть зобов'язані отримати спеціальну ліцензію.Обмеження на сурогатне материнство та ЕКО планується запровадити у Грузії з 1 січня 2024 року.Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі висловив свої побоювання з цього питання, називаючи його складним і відзначаючи, що це стало бізнесом, який потребує регулювання.

Він також заявив, що жінкам пропонують "прибутковий бізнес" і висловив занепокоєння щодо долі сурогатних дітей, яких можуть вивозити з країни. Він згадав, що є інформація про те, що одностатеві пари можуть забирати цих дітей.