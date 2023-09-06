Грузія: правляча партія розпочала процес усунення президента після неузгоджених візитів

12:26 01 вересня Київ, Україна





Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що хоча партії не вистачає необхідних 100 голосів для успішного імпічменту, вони все одно починають процес. Незважаючи на брак голосів для успішного імпічменту, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" розпочинає процедуру усунення з посади президентку Саломе Зурабішвілі. Цей крок спричинений її візитами, анонсованими без узгодження з урядом.Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що хоча партії не вистачає необхідних 100 голосів для успішного імпічменту, вони все одно починають процес.

"Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тому без голосів радикальної опозиції він не має перспектив. Незважаючи на це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії", - наголосив Кобахідзе.



Лідер партії "Мрія" зазначив, що це рішення зумовлене "відповідальністю перед конституцією". Він додав, що партія не може залишитися байдужою до "кричущих порушень, що підривають верховенство права".