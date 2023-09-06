Грузія: правляча партія розпочала процес усунення президента після неузгоджених візитів

Незважаючи на брак голосів для успішного імпічменту, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" розпочинає процедуру усунення з посади президентку Саломе Зурабішвілі. Цей крок спричинений її візитами, анонсованими без узгодження з урядом.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що хоча партії не вистачає необхідних 100 голосів для успішного імпічменту, вони все одно починають процес.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що хоча партії не вистачає необхідних 100 голосів для успішного імпічменту, вони все одно починають процес.
Лідер партії "Мрія" зазначив, що це рішення зумовлене "відповідальністю перед конституцією". Він додав, що партія не може залишитися байдужою до "кричущих порушень, що підривають верховенство права".
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