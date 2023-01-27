Грузія планує масове виробництво дронів

Уряд Грузії анонсував масове виробництво бойових і розвідувальних безпілотників з квітня поточного року.
Про це 27 січня повідомила пресслужба уряду країни.
Зазначається, що на полігоні Крцанісі пройшли тестові польоти дронів WARMATE та FLYEYE грузино-польського виробництва. На заході були присутні прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі та міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе.
Представники виробника Delta-Webe LLC уточнили, що вже найближчим часом розпочнуть масове виробництво і зможуть виготовляти сотні дронів на рік.
Розвідувальний безпілотник FLYEYE призначений для виконання високоточних завдань у всіх кліматичних зонах та радіоелектронних умовах. Він забезпечує можливості прихованого спостереження та аналізу даних у режимі реального часу.
Бойовий дрон WARMATE - безпілотний літальний апарат, що баражує, з високою точністю ураження. Він використовується польською армією та іншими арміями країн НАТО.
Про це 27 січня повідомила пресслужба уряду країни.
Зазначається, що на полігоні Крцанісі пройшли тестові польоти дронів WARMATE та FLYEYE грузино-польського виробництва. На заході були присутні прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі та міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе.
Представники виробника Delta-Webe LLC уточнили, що вже найближчим часом розпочнуть масове виробництво і зможуть виготовляти сотні дронів на рік.
Розвідувальний безпілотник FLYEYE призначений для виконання високоточних завдань у всіх кліматичних зонах та радіоелектронних умовах. Він забезпечує можливості прихованого спостереження та аналізу даних у режимі реального часу.
Бойовий дрон WARMATE - безпілотний літальний апарат, що баражує, з високою точністю ураження. Він використовується польською армією та іншими арміями країн НАТО.
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