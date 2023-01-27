Грузія планує масове виробництво дронів

13:11 27 січня Київ, Україна

Уряд Грузії анонсував масове виробництво бойових і розвідувальних безпілотників з квітня поточного року.



Про це 27 січня повідомила пресслужба уряду країни.



Зазначається, що на полігоні Крцанісі пройшли тестові польоти дронів WARMATE та FLYEYE грузино-польського виробництва. На заході були присутні прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі та міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе.



Представники виробника Delta-Webe LLC уточнили, що вже найближчим часом розпочнуть масове виробництво і зможуть виготовляти сотні дронів на рік.



Розвідувальний безпілотник FLYEYE призначений для виконання високоточних завдань у всіх кліматичних зонах та радіоелектронних умовах. Він забезпечує можливості прихованого спостереження та аналізу даних у режимі реального часу.



Бойовий дрон WARMATE - безпілотний літальний апарат, що баражує, з високою точністю ураження. Він використовується польською армією та іншими арміями країн НАТО.



