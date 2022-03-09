Грузія відмовила у в'їзді журналісту російського опозиційного телеканалу Дождь

17:15 08 березень Київ, Україна

Журналісту російського опозиційного телеканалу Дождь, робота якого заблокована в РФ через висвітлення реальних подій в Україні, Михайлу Фішману, Грузія відмовила у в'їзді до країни.



Про це повідомив комітет захисту журналістів (CPJ).



Робота видання заблокована в Росії з 1 березня: воно було одним із нечисленних місцевих ЗМІ, які намагалися говорити правду про російську війну проти України. Блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ, у відомстві заявили, що редакції поширюють "неправдиві відомості про дії російської армії в Україні". 3 березня



Керівництво грузинського міжнародного аеропорту Тбілісі відмовило у в'їзді Фішману 5 березня, після того, як він прилетів до країни, щоб бути із сім'єю. Свої дії влада Грузії жодним чином не пояснила. Водночас, за даними джерел CPJ, двом членам сім'ї журналіста, з якими він мандрував, дозволили в'їхати до країни. Про це повідомив комітет захисту журналістів (CPJ).Робота видання заблокована в Росії з 1 березня: воно було одним із нечисленних місцевих ЗМІ, які намагалися говорити правду про російську війну проти України. Блокування відбулося на вимогу Генпрокуратури РФ, у відомстві заявили, що редакції поширюють "неправдиві відомості про дії російської армії в Україні". 3 березня телеканал «Дождь», заявив про тимчасове призупинення роботи у світлі цензурних обмежень щодо висвітлення війни в Україні, що вводяться в Росії. Керівництво грузинського міжнародного аеропорту Тбілісі відмовило у в'їзді Фішману 5 березня, після того, як він прилетів до країни, щоб бути із сім'єю. Свої дії влада Грузії жодним чином не пояснила. Водночас, за даними джерел CPJ, двом членам сім'ї журналіста, з якими він мандрував, дозволили в'їхати до країни.

"Оскільки незалежні журналісти в Росії тікають від безпрецедентної кількості загроз, настав час для міжнародного співтовариства активізуватися і запропонувати їм притулок. Уряди у всьому світі повинні дозволити незалежним російським журналістам, які рятуються від судового переслідування, в'їхати до своїх країн і знайти безпечний притулок", - заявили в CPJ.

Нагадаємо, що з початком війни проти України Роскомнагляд заблокував ЗМІ, які надавали об'єктивну інформацію про бойові дії. Так, починаючи з 3 березня, заборонено діяльність 22 видань.