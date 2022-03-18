Грузія оновила правила в'їзду в країну

20:25 17 червня Київ, Україна

Уряд Грузії ухвалив рішення скасувати вимогу ПЛР-тесту для дітей до 10 років, які прибувають з-за кордону.

Також влада країни розширила список країн, громадяни і резиденти яких зможуть відвідувати Грузію, повідомляє Ехо Кавказу.



Зміни внесені до постанови уряду №322. Вони набули чинності з 16 червня і були опубліковані в «Законодавчому віснику».



В уряді заявили, що такі зміни стимулюють родинні туристичні поїздки в Грузію.

Список країн, з яких тепер можна приїхати в Грузію з негативним ПЛР-тестом і повторним на місці, збільшили ще на 10 - додавши Сан-Марино, Монако, Сербію, Ісландію, Ліхтенштейн, Чорногорію, Андорру, Албанію, Північну Македонію і Боснію і Герцеговину.



Ще раніше Грузія відкрилася для громадян і резидентів країн ЄС, Великобританії, Швейцарії, Норвегії, а також України, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, США та Канади, Китаю та ще низки країн Близького і Далекого Сходу.



Крім двох негативних ПЛР-тестів, підставою для в'їзду може бути також довідка про повний курс вакцинації від коронавірусу вакциною будь-якого типу.



Для щеплених туристів вимоги різні в залежності від маршруту прибуття: в разі прильоту досить однієї довідки про щеплення, але для в'їзду через сухопутні кордони чи порт необхідно мати також негативний результат ПЛР-тесту.