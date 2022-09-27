Грузія не бачить у російській мобілізації загрози для країни

У грузинському уряді не бачать загрози військової агресії з боку росії через оголошення мобілізації.
Про це заявив міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, передають Новини Грузії.
Таким чином, він прокоментував те, що з російської сторони біля пункту пропуску Верхній Ларс з'явився російський БТР і надходили повідомлення про переміщення колони військової техніки.
Таким чином, він прокоментував те, що з російської сторони біля пункту пропуску Верхній Ларс з'явився російський БТР і надходили повідомлення про переміщення колони військової техніки.
За його словами, контроль на пунктах пропуску додатково посилили, росіян на в'їзді запитують, куди вони прямують і які плани мають.
У свою чергу, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що не бачить причин для закриття пункту пропуску Казбегі - Верхній Ларс на кордоні з росією. Про це повідомляє Грузія-Online.
У свою чергу, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що не бачить причин для закриття пункту пропуску Казбегі - Верхній Ларс на кордоні з росією. Про це повідомляє Грузія-Online.
Разом з тим він визнав, що пункт пропуску на грузино-російському кордоні працює на межі через великий наплив людей, які бажають виїхати з росії.
За словами Гомелаурі, до Верхнього Ларсу спрямовані додаткові сили поліції на випадок, якщо "потрібно когось вивести, затримати чи видворити".
Зазначається, що на ранок вівторка, 27 вересня, на Верхньому Ларсі на виїзд з росії чекають до шести тисяч легкових машин - це рекордна для останніх років кількість. Сотні людей йдуть через кордон пішки. Грузинська митниця перейшла на надзвичайний режим роботи.
За словами Гомелаурі, до Верхнього Ларсу спрямовані додаткові сили поліції на випадок, якщо "потрібно когось вивести, затримати чи видворити".
Зазначається, що на ранок вівторка, 27 вересня, на Верхньому Ларсі на виїзд з росії чекають до шести тисяч легкових машин - це рекордна для останніх років кількість. Сотні людей йдуть через кордон пішки. Грузинська митниця перейшла на надзвичайний режим роботи.
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