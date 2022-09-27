Грузія не бачить у російській мобілізації загрози для країни

15:47 27 вересня Київ, Україна

У грузинському уряді не бачать загрози військової агресії з боку росії через оголошення мобілізації.

Про це заявив міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, передають Новини Грузії.



Таким чином, він прокоментував те, що з російської сторони біля пункту пропуску Верхній Ларс з'явився російський БТР і надходили повідомлення про переміщення колони військової техніки.

"Це внутрішнє питання росії. У цій мобілізації ми не бачимо загрози воєнної агресії", - сказав міністр.

За його словами, контроль на пунктах пропуску додатково посилили, росіян на в'їзді запитують, куди вони прямують і які плани мають.



У свою чергу, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що не бачить причин для закриття пункту пропуску Казбегі - Верхній Ларс на кордоні з росією. Про це повідомляє Грузія-Online.

"Російські громадяни завжди приїжджали до Грузії. Вони приїжджатимуть і зараз. Чому потрібно обмежувати їхній в'їзд прямо зараз? Вони приїжджали і у великих масштабах, і пан Саакашвілі у 2011 році зустрічав їх та роздавав по пляшці вина, запрошуючи до країни”, - сказав Гомелаурі.

Разом з тим він визнав, що пункт пропуску на грузино-російському кордоні працює на межі через великий наплив людей, які бажають виїхати з росії.



За словами Гомелаурі, до Верхнього Ларсу спрямовані додаткові сили поліції на випадок, якщо "потрібно когось вивести, затримати чи видворити".



Зазначається, що на ранок вівторка, 27 вересня, на Верхньому Ларсі на виїзд з росії чекають до шести тисяч легкових машин - це рекордна для останніх років кількість. Сотні людей йдуть через кордон пішки. Грузинська митниця перейшла на надзвичайний режим роботи.