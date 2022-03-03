Грузія та Молдова підписали заявки на вступ до ЄС

20:22 03 березень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку на вступ Грузії до ЄС.

«Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС є ще одним важливим етапом на шляху до європейської інтеграції Грузії.. Етап, який відкриває нову сторінку нашої історії», – заявив Гарібашвілі.

Уряд Грузії планував внести заявку у 2024 році, однак це вирішили зробити скоріше «з огляду на політичний контекст та нову реальність».



Слідом за Україною та Грузією президент Молдови Травня Санду підписала заявку на вступ Молдови до ЄС.

«Шановні громадяни, якщо для одних рішень потрібен час, інші мають бути ухвалені оперативно», – сказала Санду.

28 лютого президент підписав заявку на членство України у ЄС. 1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.