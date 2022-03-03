Грузія та Молдова підписали заявки на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку на вступ Грузії до ЄС.
Уряд Грузії планував внести заявку у 2024 році, однак це вирішили зробити скоріше «з огляду на політичний контекст та нову реальність».
Слідом за Україною та Грузією президент Молдови Травня Санду підписала заявку на вступ Молдови до ЄС.
Слідом за Україною та Грузією президент Молдови Травня Санду підписала заявку на вступ Молдови до ЄС.
28 лютого президент підписав заявку на членство України у ЄС. 1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
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