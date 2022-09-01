Грузинські правозахисні організації вимагають запровадити візові обмеження для громадян росії заради національної безпеки країни.
Заяву неурядових організацій (НУО) цитує видання "Новини-Грузія". У заяві йдеться, що «обмеження у правах громадян країни-окупанта чи ворожої країни є поширеною практикою та сумісне з міжнародно визнаними стандартами у галузі прав людини».
На думку грузинських НУО, громадяни росії повинні отримувати для в'їзду до Грузії візи через дії російської влади, яка розв'язала війну в Україні, а також продовжує окупацію Грузії.
На думку грузинських НУО, громадяни росії повинні отримувати для в'їзду до Грузії візи через дії російської влади, яка розв'язала війну в Україні, а також продовжує окупацію Грузії.
Що стосується правової основи, то НУО нагадують, що обмеження у правах громадян країни-окупанта чи ворожої країни є поширеною практикою та сумісне з міжнародно визнаними стандартами у галузі прав людини.
При цьому отримання в країні політичного притулку та статусу біженця регулюється міжнародно-правовими актами, що застосовуються індивідуально, у кожному конкретному випадку з урахуванням низки обставин.
При цьому отримання в країні політичного притулку та статусу біженця регулюється міжнародно-правовими актами, що застосовуються індивідуально, у кожному конкретному випадку з урахуванням низки обставин.
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