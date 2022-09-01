17:46 17 серпня Київ, Україна

Грузинські правозахисні організації вимагають запровадити візові обмеження для громадян росії заради національної безпеки країни.

Заяву неурядових організацій (НУО) цитує видання "Новини-Грузія". У заяві йдеться, що «обмеження у правах громадян країни-окупанта чи ворожої країни є поширеною практикою та сумісне з міжнародно визнаними стандартами у галузі прав людини».



На думку грузинських НУО, громадяни росії повинні отримувати для в'їзду до Грузії візи через дії російської влади, яка розв'язала війну в Україні, а також продовжує окупацію Грузії.

«Окупація, що триває, етнічні чистки, вчинені російською федерацією в Грузії, злочини проти людяності, безперервний конфлікт в Україні і підхід, що часто використовується – інтервенція в іноземну державу під приводом так званого захисту власних громадян — створює достатню підставу для встановлення візового режиму. На підставі всього вищевикладеного вимагаємо негайно встановити візовий режим для громадян росії та переглянути правовий статус тих, хто вже в’їхав на територію країни», — йдеться у заяві.

Що стосується правової основи, то НУО нагадують, що обмеження у правах громадян країни-окупанта чи ворожої країни є поширеною практикою та сумісне з міжнародно визнаними стандартами у галузі прав людини.



При цьому отримання в країні політичного притулку та статусу біженця регулюється міжнародно-правовими актами, що застосовуються індивідуально, у кожному конкретному випадку з урахуванням низки обставин.