Грузинські банки скорочують видачу іноземної валюти громадянам рф

07:50 02 червня Київ, Україна

З 1 вересня грузинські банки зможуть видавати не більше 20% іноземної валюти російським громадянам, що перебуває на їхніх рахунках. Нині ця межа становить 60%.

Суми, вкладені росіянами в грузинські банки, збільшуються в міру релокації після початку "спецоперації". Національний банк Грузії повідомив, що росіяни відкрили близько 110 000 рахунків у грузинських банках і зберігають на них 2,42 мільярда ларі (близько 970 млн дол.), що перевищує суми, вкладені громадянами інших країн.



Завдяки цим грошам і людям, які їх вклали, ВВП Грузії минулого року зріс на 13%.



Однак регулятор побоюється, що ці кошти можуть піти так само швидко, як вони прийшли, та вводить обмеження на негайну видачу. Кошти російських громадян у грузинських банках, можливо, мають тимчасовий та нестабільний характер, що може негативно позначитися на ліквідності.



Грузинам зрозуміло, що швидке надходження коштів може перетворитися на їхній швидкий відтік у майбутньому. Для деяких грузинських банків відхід російських грошей може бути критичним, заявив професор Євген Коган, інвестбанкір НДУ ВШЕ.