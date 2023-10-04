Грузинська компанія "Цкалі Маргебелі" відкликає воду з російськомовним маркуванням

Після скандалу в соціальних мережах, грузинська компанія-виробник питної води "Цкалі Маргебелі" вирішує вилучити з торгових мереж пляшки води "Бахмаро" з російськомовним маркуванням.
Інформація про це надійшла від порталу "Новини-Грузія".
В офіційній заяві компанії наголошується, що вони несуть повну відповідальність за те, що сталося, і вживають термінових заходів щодо усунення проблеми. Кожна така пляшка з російськомовними написами буде вилучена з торгових мереж. У повідомленні також йдеться про вибачення за можливі незручності та непорозуміння, а також про важливість довіри з боку споживачів.
Компанія "Цкалі Маргебелі" наголошує, що вона взагалі не постачає свою продукцію на російський ринок і зазначає, що на грузинському ринку опинилися 7 776 пляшок, які помилково були призначені для білорусі.
Інформація про це надійшла від порталу "Новини-Грузія".
В офіційній заяві компанії наголошується, що вони несуть повну відповідальність за те, що сталося, і вживають термінових заходів щодо усунення проблеми. Кожна така пляшка з російськомовними написами буде вилучена з торгових мереж. У повідомленні також йдеться про вибачення за можливі незручності та непорозуміння, а також про важливість довіри з боку споживачів.
Компанія "Цкалі Маргебелі" наголошує, що вона взагалі не постачає свою продукцію на російський ринок і зазначає, що на грузинському ринку опинилися 7 776 пляшок, які помилково були призначені для білорусі.
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