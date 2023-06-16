Грузинська авіакомпанія відкриває рашистам шлях до Європи

17:57 25 травня Київ, Україна

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways* готується запропонувати російським громадянам транзитні рейси через Тбілісі до Європи, починаючи з 15 червня.

Планується, що авіакомпанія літатиме до п'яти європейських міст: Мілан, Париж, Відень, Ларнака, Салоніки.

«Почнемо із 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках», — сказав засновник грузинського перевізника Тамаз Гаїашвілі.





Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня у рф скасували візовий режим для громадян Грузії.



Ці події викликали Засновник авіакомпанії додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між росією та Грузією поступово відновиться і авіаперевізник продовжуватиме літати в рф.Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня у рф скасували візовий режим для громадян Грузії.Ці події викликали протести , а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це чергова провокація росії.

*Товариство з обмеженою відповідальністю Georgian Airways - флагманський перевізник Грузії, що базується в столичному аеропорту, Тбілісі. Приватна авіакомпанія виконує рейси з Грузії насамперед до аеропортів Європи та Середнього Сходу.