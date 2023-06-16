Грузинська авіакомпанія відкриває рашистам шлях до Європи

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways* готується запропонувати російським громадянам транзитні рейси через Тбілісі до Європи, починаючи з 15 червня.
Планується, що авіакомпанія літатиме до п'яти європейських міст: Мілан, Париж, Відень, Ларнака, Салоніки.
Засновник авіакомпанії додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між росією та Грузією поступово відновиться і авіаперевізник продовжуватиме літати в рф.
Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня у рф скасували візовий режим для громадян Грузії.
Ці події викликали протести, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це чергова провокація росії.
Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того ж дня у рф скасували візовий режим для громадян Грузії.
Ці події викликали протести, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це чергова провокація росії.
*Товариство з обмеженою відповідальністю Georgian Airways - флагманський перевізник Грузії, що базується в столичному аеропорту, Тбілісі. Приватна авіакомпанія виконує рейси з Грузії насамперед до аеропортів Європи та Середнього Сходу.
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