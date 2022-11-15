Група депутатів у ЄП закликала визнати Росію країною-терористом

Група депутатів Європейської народної партії у Європейському парламенті закликала визнати Росію країною-терористом. Про це заявила віце-глава групи із закордонних справ Раса Юкнявічене.
Група засудила присутність Росії на переговорах лідерів G20, заявивши, що "з терористами не треба вести переговори".
Група засудила присутність Росії на переговорах лідерів G20, заявивши, що "з терористами не треба вести переговори".
У заяві також зазначають, що група ЄНП "засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році".
Зазначимо, що до групи ЄНП у Європарламенті входять 176 членів із усіх країн-членів Євросоюзу.
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