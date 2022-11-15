Група депутатів у ЄП закликала визнати Росію країною-терористом

08:55 15 листопада Київ, Україна

Група депутатів Європейської народної партії у Європейському парламенті закликала визнати Росію країною-терористом. Про це заявила віце-глава групи із закордонних справ Раса Юкнявічене.



Група засудила присутність Росії на переговорах лідерів G20, заявивши, що "з терористами не треба вести переговори".

"Європейський парламент відкрито заявляє про це і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати російську федерацію як терористичну державу", - заявила Юкнявічене.

У заяві також зазначають, що група ЄНП "засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році".

"Володимир путін і ті, хто допомагає йому в цьому, включаючи олександра лукашенка, мають бути названі військовими злочинцями. Група ЄНП закликає до судового розгляду в рамках міжнародного права для розслідування та судового переслідування всіх дій, які юридично кваліфікують як військовий злочин", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що до групи ЄНП у Європарламенті входять 176 членів із усіх країн-членів Євросоюзу.