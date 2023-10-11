ГРУ рф фінансує та контролює збройне формування "Редут"

19:41 11 жовтня Київ, Україна

Російська ПВК "Редут", що бере участь у війні проти України, виявилася не приватною військовою компанією, а озброєним формуванням, яке контролюється та фінансується головним розвідуправлінням (ГРУ) генштабу росії.

Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода.

У процесі розслідування вдалося встановити особистості 100 членів даного угруповання, вивчити його структуру, і навіть з'ясувати умови фінансування контрактів, і ролі керівників, пов’язаних з ГРУ росії.

Журналісти знайшли дані про зв'язок між «ПВК» та ГРУ, що відображено у внутрішніх документах, де члени «ПВК» вказують на свою приналежність до відповідної структури.



Журналісти провели інтерв'ю з десятком рекрутерів, які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування мешканців

Харківщини. Вони дізналися, що ГРУ займається фінансуванням та управлінням організацією ще на етапі відбору.

Бійці, які перебувають у полоні в Україні, підтвердили інформацію про залучення розвідки до «Редуту».



У розслідуванні журналісти називають імена полковника Олексія Кондратьєва, який є куратором так званого «добровольчого корпусу» «Редуту», та заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, який є головним ініціатором створення цієї так званої «ПВК».