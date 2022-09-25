Гучні "бавовни" прогриміли в районі аеропорту російського Курська

У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів. Про це у суботу, 24 вересня, повідомляє Оперативний ЗСУ.
Про вибухи поблизу курського аеродрому також пишуть у місцевих російських пабликах, зазначаючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники. Там додають, що "в небі в районі аеродрому дуже голосно".
Поки що немає жодних офіційних даних про можливі вибухи з боку влади Росії.
Нагадаємо, днями ТГ-канали повідомляли про "приліт" у Вірменську.
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