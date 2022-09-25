Гучні "бавовни" прогриміли в районі аеропорту російського Курська

11:00 25 вересня Київ, Україна

У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів. Про це у суботу, 24 вересня, повідомляє Оперативний ЗСУ.

"Інформують про серію вибухів у Курському аеропорту, На росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?" - Написали в Telegram-каналі.

Про вибухи поблизу курського аеродрому також пишуть у місцевих російських пабликах, зазначаючи, що у бік аеропорту їдуть пожежники. Там додають, що "в небі в районі аеродрому дуже голосно".

Поки що немає жодних офіційних даних про можливі вибухи з боку влади Росії.

Нагадаємо, днями ТГ-канали повідомляли про "приліт" у Вірменську.