Греція заявила про відмову від російського газу

Греція прискорить проекти розвідки газу разом із приватними інвесторами.
Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Країна скорочує свою залежність від російських енергоносіїв та прагне стати енергетичним центром у Європі.
– Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить, і ми будемо придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку, – сказав прем'єр-міністр.
– Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить, і ми будемо придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку, – сказав прем'єр-міністр.
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