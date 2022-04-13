Греція заявила про відмову від російського газу

06:36 13 квітня Київ, Україна

Греція прискорить проекти розвідки газу разом із приватними інвесторами.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Країна скорочує свою залежність від російських енергоносіїв та прагне стати енергетичним центром у Європі.



– Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить, і ми будемо придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку, – сказав прем'єр-міністр.