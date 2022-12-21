Греція заборонила польоти через свою територію білоруським літакам

18:52 21 грудня Київ, Україна

Афіни заборонили рейси до республіки білорусь. Про це повідомляє місцеве видання Pentapostagma у середу, 21 грудня.



Це рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі білорусі у війні росії проти України.



Наразі влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

"Відповідно до рішення ради експлуатованим авіаперевізниками білорусі літакам забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією", - сказано в директиві.

Грецькі авіаперевізники більше не зможуть виконувати польоти до мінська, а також залітати у повітряний простір.