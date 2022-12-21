Греція заборонила польоти через свою територію білоруським літакам

Афіни заборонили рейси до республіки білорусь. Про це повідомляє місцеве видання Pentapostagma у середу, 21 грудня.
Це рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі білорусі у війні росії проти України.
Наразі влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.
Це рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі білорусі у війні росії проти України.
Наразі влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.
Грецькі авіаперевізники більше не зможуть виконувати польоти до мінська, а також залітати у повітряний простір.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі