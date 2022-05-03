Греція у вогні. Рятувальники не можуть контролювати всі вогнища загоряння

07:45 01 серпня Київ, Україна

Спекотне літо в цьому році ще більше посилило пожежонебезпечну ситуацію в усіх країнах. Горять ліси в Росії, США, Туреччині. Неконтрольована ситуація складається зараз в Греції, де палахкотять лісові масиви в горах.

Рятувальники Греції заявили про те, що на цей момент не можуть взяти під контроль всі осередки займання. Ситуацію ускладнює спека, стовпчики термометрів показують до +40 °С.

На цей момент до боротьби з вогнем залучили понад 700 пожежників і рятувальників з усієї країни, зафіксовані 48 осередків займання.

Як розповідають рятувальники, через сильну спеку в деяких місцях пожежі спалахують повторно.

Після обіду 31 липня повідомили про новий спалах в районі Ахая поблизу Зірії, де минулого понеділка вже гасили лісову пожежу. Прилеглі населені пункти попросили бути готовими до евакуації.

Поліція встановлює причини пожеж.

Ситуацію ускладнює погода. Останні три дні в країні реєстрували температуру до 43 за Цельсієм. А на наступному тижні температура подекуди сягатиме 46 °С.