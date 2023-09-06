Греція у вогні: 10 днів боротьби з пожежами, 105 випадків за день

10:26 28 серпня Київ, Україна

Грецькі вогнеборці активно борються з безліччю пожеж, у той час, як найскладніша з них уже триває десять днів.



Цю інформацію надало видання Kathimerini.



За даними Пожежного департаменту, лише в неділю в країні було зафіксовано 105 випадків загоряння різної величини, включаючи як великі лісові пожежі, так і невеликі вогнища. З них 46 розпочалися лише за останні 24 години. Переважну більшість випадків успішно ліквідовано ще на початковій стадії поширення.



Найбільш складна ситуація зберігається в регіоні Єврос, неподалік кордону з Туреччиною. У неділю після обіду було надано наказ про евакуацію для двох населених пунктів. В одному з них полум'я наблизилося до житлових будинків, але було оперативно зупинено.



Пожежники продовжують боротьбу з вогнем у лісі Дадія, головною метою є запобігти розповсюдженню вогню через дорогу та подальшому поширенню полум'я.



Планується відправити додаткові пожежні бригади та спеціалізовану авіацію до цього регіону.