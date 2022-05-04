Греція будує термінал з прийому ЗПГ

15:16 03 травня Київ, Україна

У місті Олександруполіс (Греція) почалося будівництво терміналу прийому ЗПГ (зрідженого природного газу).

Його потужність становитиме 5,5 млрд куб. м на рік, запуск планується на кінець 2023 року. Газ із терміналу зможе отримувати й Україна.



Церемонію початку будівництва відвідає 3 травня голова Європейської ради Шарль Мішель. Також прибудуть президент Сербії Олександр Вучич, прем'єри Болгарії та Північної Македонії Кирило Пєтков та Димитар Ковачевські, повідомляє Інтерфакс-Україна.



Як заявив представник голови Євроради Баренд Лейтс, термінал допоможе посилити енергонезалежність Європи від рф.

"Плавучий термінал ЗПГ в Олександруполісі допоможе досягти мети ЄС щодо поетапної відмови від російського газу якнайшвидше, як було вирішено Європейською радою в березні", - пояснив він.

Новий термінал буде підключено до Національної системи транспортування природного газу Греції трубопроводом завдовжки 28 км. По ньому ЗПГ передаватиметься на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії, Північної Македонії, Молдови та України.



Новий термінал може перетворити Грецію на регіональний енергетичний центр, зробивши її енерговоротами на Південно-Східну Європу. Також до переваг можна віднести те, що із завершенням проєкту ЗПГ можна буде транспортувати із будь-якої точки світу.



У Греції вже працює один термінал ЗПГ – Revithoussa LNG компанії DESFA, він знаходиться за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд куб. м газу.



Європейський Союз також має намір активізувати співпрацю з країнами Африки для заміни російського газу. І йдеться не лише про північну частину континенту, звідки вже ведуться поставки, – в ЄС звернули увагу на "значною мірою невикористаний потенціал" у Західній Африці (Нігерія, Сенегал та Ангола).



Водночас уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення росією постачання природного газу вже 21 травня. Причина - вимога про оплату поставок у рублях. Там також припускають, що в цей же час рф може відключити від свого газу багато країн ЄС.