Греція розриває контракт із росією щодо обслуговування зенітно-ракетних систем

Уряд Греції ухвалив рішення про розірвання чинного контракту з російською федерацією щодо обслуговування зенітно-ракетних систем - комплексів Тор-М1 і Оса-АКМ, які наразі перебувають на озброєнні армії країни.
Інформація про такий крок надійшла від Pronews.gr, з посиланням на документ, названий "надтаємним", який нібито передали через парламент.
Згідно з даними, документ містить план щодо припинення закупівель запчастин та комплектувальних для зенітних ракетних комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ з боку Афін.
Наслідком такого рішення стане можливе списання цих комплексів із озброєння, оскільки наявність обмеженої кількості запасних частин призведе до нездатності підтримувати їх у робочому стані у найближчі місяці. Цей крок пояснюється як нестачею достатніх ресурсів, так і небажанням уряду продовжувати чинний контракт.
В цей час грецька армія та ВПС використовують 21 самохідний зенітно-ракетний комплекс Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби в межах 10-12 км.
Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки становить понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а ухвалене рішення є "чисто політичним".
Інформація про такий крок надійшла від Pronews.gr, з посиланням на документ, названий "надтаємним", який нібито передали через парламент.
Згідно з даними, документ містить план щодо припинення закупівель запчастин та комплектувальних для зенітних ракетних комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ з боку Афін.
Наслідком такого рішення стане можливе списання цих комплексів із озброєння, оскільки наявність обмеженої кількості запасних частин призведе до нездатності підтримувати їх у робочому стані у найближчі місяці. Цей крок пояснюється як нестачею достатніх ресурсів, так і небажанням уряду продовжувати чинний контракт.
В цей час грецька армія та ВПС використовують 21 самохідний зенітно-ракетний комплекс Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби в межах 10-12 км.
Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки становить понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а ухвалене рішення є "чисто політичним".
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