Греція допомогла росії обійти ембарго

11:12 09 травня Київ, Україна

Судна з російською нафтою продовжують вільно перебувати у європейських портах.



Греція допомагає російській федерації обходити обмеження щодо експорту нафти.



Про це пише Die Welt.



За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі, порівняно з попереднім роком. Загалом у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 – під прапором Греції.



Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia закачав російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок до Індії, Китаю та Південної Кореї.



За даними ОПЕК, росія щодня експортує 7 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів.