Греція, Литва і Польща передали Україні 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

12:05 19 серпня Киев, Украина

Як повідомили сьогодні, 19 серпня, в Міністерстві охорони здоров'я України, в країну прибула велика партія вакцини від коронавірусу. Більш ніж 796 тисяч доз вакцини Україні передали Греція, Польща і Литва.

Так, 16 серпня було отримано 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Греції, 18 серпня - 650,4 тисячі доз цієї ж вакцини від Польщі і 46 тисяч доз від Литви.

Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, інші розподілять між центрами вакцинації і пунктами щеплень.

На цей момент в Україні близько 15% дорослих громадян отримали першу дозу COVID-вакцини.