Греції погрожує МЗС росії через плани надати ППО Україні

На сайті МЗС росії розмістили погрози щодо Греції через плани надати Україні комплекс протиповітряної оборони.
Коментар із погрозами в понеділок розміщено на сайті МЗС росії, він оприлюднений від імені прессекретарки міністерства марії захарової.
Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та "відверто ворожими" стосовно росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС росії, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.
Коментар із погрозами в понеділок розміщено на сайті МЗС росії, він оприлюднений від імені прессекретарки міністерства марії захарової.
Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та "відверто ворожими" стосовно росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС росії, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.
За словами спікера, потенційна передача Україні систем С-300 стане "грубим порушенням" російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та "неминуче матиме наслідки".
Минулого тижня міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.
Ще у вересні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.
Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
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