Греції погрожує МЗС росії через плани надати ППО Україні

16:20 19 грудня Київ, Україна

На сайті МЗС росії розмістили погрози щодо Греції через плани надати Україні комплекс протиповітряної оборони.



Коментар із погрозами в понеділок розміщено на сайті МЗС росії, він оприлюднений від імені прессекретарки міністерства марії захарової.



Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та "відверто ворожими" стосовно росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС росії, в якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.

"Офіційні Афіни не турбує, що, спрямовуючи озброєння до зони бойових дій, вони стають прямими співучасниками українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, у тому числі численних етнічних греків, які там проживають", - зазначила захарова.



За словами спікера, потенційна передача Україні систем С-300 стане "грубим порушенням" російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та "неминуче матиме наслідки".

"Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - заявила захарова.



Минулого тижня міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.



Ще у вересні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.



Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.