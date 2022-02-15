Грецький парламент розглядає можливість укладання великих угод із Францією щодо постачання зброї

15:36 15 лютий Київ, Україна

Греції домагається схвалення парламентом угоди на суму 3 мільярди євро (3,4 мільярда доларів) за трьома новими фрегатами французького виробництва, які, за словами представників міністерства оборони, життєво важливі для зняття напруженості, що зберігається у відносинах із сусідньою Туреччиною.



Законодавці також обговорюють, чи слід додати шість нових винищувачів Rafale до існуючого замовлення на 18 літаків? 6 з них нещодавно збудовані та 12 раніше знаходилися на озброєнні французьких ВПС.



Нагадаємо, члени НАТО Греція і Туреччина, як і раніше, розходяться в думках щодо морських кордонів та прав на видобуток корисних копалин в Егейському морі та східному Середземномор'ї.. Дослідження нафти та газу в Туреччині у 2020 році призвело до напруженого військово-морського протистояння між двома країнами.



Міністр оборони Нікос Панайотопулос заявив, що грецькі збройні сили потребують модернізації після неодноразових скорочень фінансування під час гострої фінансової кризи в країні у 2010-2018 роках.



«Не існує програми озброєнь, яка була б злегка необхідною або частково необхідною», — заявив Панайотопулос.



«Усі програми озброєнь, які ми представили на затвердження, так чи інакше абсолютно потрібні збройним силам? ''



Правоцентристський уряд Греції має 157 депутатів у 300-місцевому парламенті, і очікується, що пропоновані покупки будуть схвалені без суперечок усередині правлячої партії.. Ліва основна опозиційна партія виступає проти додаткової закупівлі французьких винищувачів.



Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Франції Еммануель Макрон завершили угоду щодо фрегатів минулого року разом із розширеною угодою про співпрацю в галузі оборони між їхніми країнами.

Міцотакіс спростував твердження політичних опонентів про те, що ці покупки можуть підірвати грецьку економіку, яка вже страждає від високого дефіциту через витрати на пандемію та величезний державний борг, який більш ніж удвічі перевищує річний обсяг виробництва країни. «Програма відповідає потребам збройних сил, вона допомагає підтримувати наші міцні спілки, вона реалізується швидкими темпами та мобілізує сили у нашій національній економіці, але вона не порушить необхідний фінансовий баланс», - сказав він законодавцям.