Грецький циклон забрав життя трьох людей

17:30 21 вересень Київ, Україна

Британська телекомпанія BBC повідомляє про страшний циклон "Іанос", який налетів на Грецію. Сотні людей опинилися затопленими в будинках. Згідно з офіційними даними, три людини загинули в результаті природного катаклізму.

Також циклон став причиною збоїв в електропостачанні на островах в Іонічному морі. Найбільше постраждали острови Закінф, Кефалонія та Ітака. Циклон супроводжувався штормовими вітрами й сильними зливами, в результаті чого були також повалені багато дерев, а яхти затонули. Так, біля островів Закінтос і Лефкада затонули п'ять суден. Багато будинків також виявилися затоплені.

Екстрені служби отримали близько 2 450 викликів про допомогу. Крім двох загиблих, одна людина зникла безвісти.

Залізничний оператор Trainose призупинив поїзди, які пов'язують північну та південну частину країни. У населеному пункті Мегала Калівія недалеко від Кардиці фермери намагаються врятувати тварин. Вода піднялася на рівень 1,5 м. Вівчарі пробираються водою та забирають тварин на менш постраждалу від повені територію.

Відзначається, що "Іанос" виявився набагато сильнішим, ніж йому подібні середземноморські циклони.