Грецька компанія порушила санкції ЄС

11:21 16 вересня Київ, Україна

За даними аналітичних компаній Kpler і Logistic OS, грецька компанія Eastern Mediterranean Maritime доставляла вугілля з росії, незважаючи на введене ембарго.

Про це повідомляє Bloomberg.



29 серпня вона завантажила на судно Stavros 53 тисячі тонн вугілля з російського термінала в Тамані, а 5 вересня корабель доставив його в порт турецького міста Іскендерун.



Представник Eastern Mediterranean Maritime заперечує, що компанія порушила санкції, оскільки кінцева точка вантажу була не на території ЄС. Водночас Єврокомісія раніше заявляла, що ембарго поширюється на будь-які постачання вугілля з росії, незалежно від їхнього пункту призначення. Європейські країни не можуть не лише купувати, а й передавати паливо третім особам.



Агентство зазначає, що поки не зрозуміло, чи було вугілля видобуте в росії і кому зрештою належить судно. Також невідомо, кому призначався вантаж і навіщо його планувалося використати.



ЄС затвердив ембарго на російське вугілля у квітні в рамках п'ятого пакета санкцій і заборонив суднам із росії заходити до своїх портів. За оцінками Європи, обмеження мають торкнутися чверті російського експорту вугілля, річний прибуток від продажу якого становить близько 8 млрд євро. Ембарго набуло чинності 10 серпня.



Після цього рф перенаправила експорт до Азії, зокрема, до Індії. Однак потім з'ясувалося, що заборона на страхування суден із російським вугіллям стосується постачання не лише до Європи, а й по всьому світі.