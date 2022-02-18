Громадянин Казахстану засуджений за участь у війні на Донбасі

15:26 25 вересень Київ, Україна

Як стало відомо з сьогоднішнього повідомлення Інтерфаксу, в Республіці Казахстан відбувся суд над громадянином, який брав участь в бойових угрупованнях сепаратистів на Донбасі. Алматинським районним судом міста Алма-Ати він засуджений до трьох років позбавлення волі.

Суд встановив, що з вересня 2014 року до 2016 року обвинувачений умисно та неправомірно брав участь в бойових діях проти ЗСУ на стороні так званих "ЛНР" і "ДНР".

При цьому суд зазначив участь обвинуваченого у війні на Донбасі при відсутності ознак найманства з його боку.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся, відзначається в повідомленні суду. Він засуджений за статтею 172 КК про участь в іноземних збройних конфліктах.

Нагадаємо, що раніше офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців і чилійця в збройному конфлікті на сході України на боці сепаратистів.

Як повідомлялося раніше, італійців, що воювали на Донбасі за сепаратистів, посадили в тюрму.