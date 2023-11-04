09:42 04 листопада Київ, Україна

Не тільки падіння курсу рубля, але і умови життя, що погіршуються, в Росії змушують росіян шукати можливість врятувати свої життя і заощадження (у кого вони є) від знецінення. Як вихід – громадяни Росії почали скуповувати золото та вивозити його з країни.

Про активне вивезення з країни злитків золота повідомляє російське РБК із посиланням на представників Федеральної митної служби.

Там наголосили, що золото є стратегічно важливим ресурсом, тому держава активно стежить за переміщенням цього дорогоцінного металу, особливо у руках приватних осіб.

Найбільш яскравим прикладом є виявлення факту вивезення фізичною особою злитків загальною вагою понад 200 кг.. При цьому громадянин, який вивозить золото, не зміг підтвердити походження злитків, коштів, на які він придбав ці зливки, а також мету їхнього вивезення", - зазначили у прес-службі.

Зазначається, що на початку листопада в Мінфіні Росії запропонували обмежити експорт золота фізичними особами.. Ініціатива прозвучала в контексті обговорення в Держдумі Росії законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за незаконний обіг дорогоцінних металів. Законопроект уже пройшов перше читання.

Влада пропонує використовувати цілий комплекс заходів, включаючи заборону на експорт брухту та відходів, які можуть приховувати вивезення концентрату золота.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що росіяни почали скуповувати золото через падіння курсу рубля.

Раніше росіянин намагався вивезти за кордон зливки самородного золота. Десять шматків дорогоцінного металу загальною масою понад п'ять кг виявили у валізі в аеропорту Благовіщенськ.