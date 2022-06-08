Громадяни рф панічно бояться НАТО - результати опитування

За час правління путіна, сприйняття загрози від країн, що входять до блоку НАТО, виросло серед громадян росії і набуло максимального значення за весь час вимірів, свідчать дані «Левада-центру», який був визнаний в росії "іноагентом".
60% (максимальне за весь час вимірювань) опитаних вважають, що у росії є підстави побоюватися цих країн, трохи більше третини (35%) вважають, що таких підстав немає.
При цьому в листопаді минулого року, коли росія збирала війська на кордоні з Україною, думки ділилися приблизно порівну: 48% вважали, що москві слід побоюватися країн-членів НАТО, 44% — не були такими впевненими.
Щодо ставлення до НАТО в цілому, лише 7% респондентів ставляться до блоку позитивно, 82% негативно.
Навіть після початку вторгнення росії в Україну більше половини (52%) респондентів вважають її приєднання до НАТО серйозною загрозою росії, ще 19% - "деякою загрозою". З меншим занепокоєнням росіяни ставляться до перспективи приєднання до НАТО Фінляндії, Грузії та Швеції: близько третини (30-34%) бачать у цьому «серйозну загрозу» та до чверті (23-25%) – «деяку загрозу».
Опитування проводилося 26 - 31 травня 2022 року.
60% (максимальне за весь час вимірювань) опитаних вважають, що у росії є підстави побоюватися цих країн, трохи більше третини (35%) вважають, що таких підстав немає.
При цьому в листопаді минулого року, коли росія збирала війська на кордоні з Україною, думки ділилися приблизно порівну: 48% вважали, що москві слід побоюватися країн-членів НАТО, 44% — не були такими впевненими.
Щодо ставлення до НАТО в цілому, лише 7% респондентів ставляться до блоку позитивно, 82% негативно.
Навіть після початку вторгнення росії в Україну більше половини (52%) респондентів вважають її приєднання до НАТО серйозною загрозою росії, ще 19% - "деякою загрозою". З меншим занепокоєнням росіяни ставляться до перспективи приєднання до НАТО Фінляндії, Грузії та Швеції: близько третини (30-34%) бачать у цьому «серйозну загрозу» та до чверті (23-25%) – «деяку загрозу».
Опитування проводилося 26 - 31 травня 2022 року.
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