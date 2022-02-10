Громадяни Молдови застрягли на українсько-угорському кордоні

14:46 21 вересень Київ, Україна

На українсько-угорському кордоні затримано близько 600 громадян Молдови. 10 автобусів знаходяться на кордоні вже кілька днів. Ситуацію почало висвітлювати молдавське видавництво News Maker.

"На кордоні України та Угорщини на кілька днів застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги. Люди скаржилися, що їм доводиться спати в автобусах і обходитися без їжі та води", - пише видання.

Як зазначено, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявило 21 вересня, що угорська влада не пустила автобуси через відсутність у перевізника необхідних документів.

"Протягом суботи та неділі ми підтримували зв'язок з угорською владою, і вони повідомили, що всім автобусам, які повернулися назад, видали офіційні документи, в яких вказана причина, чому їх не пустили в Угорщину. Цією причиною стала відсутність документів у пасажироперевізника", - відзначили в МЗС країни.

Як сьогодні розповів адміністратор одного з перевізників Transeric Tur Володимир Бурага, зараз п'ять автобусів пустили в Угорщину, а тим, хто бажає повернутися в Молдову, надали автобус і повністю відшкодували вартість поїздки. За словами Бураги, залишилися тільки пасажири, які хочуть потрапити в Угорщину.

Як відзначили в молдавському Нацагентстві автотранспорту, за наявною у них інформацією, на кордоні застрягли автобуси чеського пасажироперевізника, "тому ця проблема не в компетенції агентства".