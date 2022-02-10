Громадяни Молдови застрягли на українсько-угорському кордоні

На українсько-угорському кордоні затримано близько 600 громадян Молдови. 10 автобусів знаходяться на кордоні вже кілька днів. Ситуацію почало висвітлювати молдавське видавництво News Maker.
Як зазначено, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявило 21 вересня, що угорська влада не пустила автобуси через відсутність у перевізника необхідних документів.
Як сьогодні розповів адміністратор одного з перевізників Transeric Tur Володимир Бурага, зараз п'ять автобусів пустили в Угорщину, а тим, хто бажає повернутися в Молдову, надали автобус і повністю відшкодували вартість поїздки. За словами Бураги, залишилися тільки пасажири, які хочуть потрапити в Угорщину.
Як відзначили в молдавському Нацагентстві автотранспорту, за наявною у них інформацією, на кордоні застрягли автобуси чеського пасажироперевізника, "тому ця проблема не в компетенції агентства".
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