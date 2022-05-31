Громадянам росії, які виступають проти режиму путіна, спростили отримання німецької візи

У Німеччині заявили про готовність надати російським опозиціонерам, які виступають проти режиму путіна, національну німецьку візу, дозвіл на проживання та дозвіл на роботу за спрощеною процедурою.
Про це пише Deutsche Welle.
Міжвідомче узгодження цього питання йшло у німецькому уряді близько трьох місяців. Як пояснив кореспондентові DW прессекретар німецького МВС Саша Лавренц, національні візи надаватимуть адвокатам, які захищають опозиціонерів, представників позапарламентської опозиції та їхніх прихильників, співробітників правозахисних організацій та організацій, оголошених у росії небажаними, та фізособам-«іноагентам».
Також Німеччина готова прийняти тих, хто виступає проти війни росії в Україні, науковців, діячів культури та журналістів. До останніх належать і колишні співробітники російських державних ЗМІ, звільнені за висвітлення подій не за лінією російської влади.
Приїхати до Німеччини можна буде із сім'єю — чоловіком (дружиною) та неповнолітніми дітьми. Виїзд можливий з будь-якої іншої країни, а оформлення візи здійснюватиметься через їхні німецькі диппредставництва. Допускається також переоформлення на національну візу для тих, хто вже перебуває в Німеччині або приїжджає туди по шенгенській візі.
На сайті МЗС ФРН сказано, що національна віза - це в'їзна віза для довгострокового перебування в країні. Відповідно до статті 22 закону, що регулює перебування іноземців у Німеччині, національна віза дає право залишатися в Німеччині доти, доки зберігаються причини, що спонукали німецьку владу її прийняти. Конкретний термін у законі не вказаний.
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