Громадянам росії, які виступають проти режиму путіна, спростили отримання німецької візи

11:06 31 травня Київ, Україна

У Німеччині заявили про готовність надати російським опозиціонерам, які виступають проти режиму путіна, національну німецьку візу, дозвіл на проживання та дозвіл на роботу за спрощеною процедурою.

Про це пише Deutsche Welle.

Міжвідомче узгодження цього питання йшло у німецькому уряді близько трьох місяців. Як пояснив кореспондентові DW прессекретар німецького МВС Саша Лавренц, національні візи надаватимуть адвокатам, які захищають опозиціонерів, представників позапарламентської опозиції та їхніх прихильників, співробітників правозахисних організацій та організацій, оголошених у росії небажаними, та фізособам-«іноагентам».

Також Німеччина готова прийняти тих, хто виступає проти війни росії в Україні, науковців, діячів культури та журналістів. До останніх належать і колишні співробітники російських державних ЗМІ, звільнені за висвітлення подій не за лінією російської влади.

«Все більш брутальна агресія росії проти України супроводжується дедалі сильнішими репресіями всередині країни, насамперед проти преси, правозахисників та опозиціонерів. Ми пропонуємо росіянкам та росіянам, які зазнають переслідування та погрози, захист у Німеччині. А особливо російським журналістам ми надамо можливість вільного та незалежного висвітлення подій із Німеччини», - заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Приїхати до Німеччини можна буде із сім'єю — чоловіком (дружиною) та неповнолітніми дітьми. Виїзд можливий з будь-якої іншої країни, а оформлення візи здійснюватиметься через їхні німецькі диппредставництва. Допускається також переоформлення на національну візу для тих, хто вже перебуває в Німеччині або приїжджає туди по шенгенській візі.

На сайті МЗС ФРН сказано, що національна віза - це в'їзна віза для довгострокового перебування в країні. Відповідно до статті 22 закону, що регулює перебування іноземців у Німеччині, національна віза дає право залишатися в Німеччині доти, доки зберігаються причини, що спонукали німецьку владу її прийняти. Конкретний термін у законі не вказаний.