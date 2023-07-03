Громадянам "недружніх" країн заборонять купувати та продавати землю в рф

10:37 27 липня Київ, Україна

Як захід у відповідь на Західні санкції в росії вирішили заборонити громадянам і компаніям з "недружніх країн" купувати і продавати землю в росії.

Відповідна ініціатива вже опрацьовується в уряді.



Документ передбачає зміну Земельного кодексу щодо правил придбання іноземцями землі у власність. Також пропонується дозволити кабміну обмежувати продаж земельних ділянок, які вже належать "суб'єктам із недружніх країн". При цьому вилучати це майно держава так само не зможе.



Один із авторів проєкту закону, депутат Олексій Діденко зазначив, що такі заходи «мають негативно позначитися» на економічному становищі "недружніх" іноземців, які «традиційно працювали в росії».



За його словами, іноземні громадяни стали "реальними латифундистами", які буцімто купують "російську землю по-чорному" — через не завжди законні схеми.

«Найтрагічніша ситуація склалася в сільськогосподарській галузі, іноземці контролюють уже мільйони гектарів російської ріллі. Це їхня страховка від "голодного майбутнього"», — заявив парламентар, додавши, що російська влада має захистити землю від «мирного захоплення» іншими країнами.

У росії вже діє тимчасова заборона купівлі будь-якої нерухомості іноземцями з "недружніх" держав. Наразі її пропонують зробити постійною, але поширити лише на земельні ділянки.