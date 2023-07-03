Громадянам "недружніх" країн заборонять купувати та продавати землю в рф

Як захід у відповідь на Західні санкції в росії вирішили заборонити громадянам і компаніям з "недружніх країн" купувати і продавати землю в росії.
Відповідна ініціатива вже опрацьовується в уряді.
Документ передбачає зміну Земельного кодексу щодо правил придбання іноземцями землі у власність. Також пропонується дозволити кабміну обмежувати продаж земельних ділянок, які вже належать "суб'єктам із недружніх країн". При цьому вилучати це майно держава так само не зможе.
Один із авторів проєкту закону, депутат Олексій Діденко зазначив, що такі заходи «мають негативно позначитися» на економічному становищі "недружніх" іноземців, які «традиційно працювали в росії».
За його словами, іноземні громадяни стали "реальними латифундистами", які буцімто купують "російську землю по-чорному" — через не завжди законні схеми.
Документ передбачає зміну Земельного кодексу щодо правил придбання іноземцями землі у власність. Також пропонується дозволити кабміну обмежувати продаж земельних ділянок, які вже належать "суб'єктам із недружніх країн". При цьому вилучати це майно держава так само не зможе.
Один із авторів проєкту закону, депутат Олексій Діденко зазначив, що такі заходи «мають негативно позначитися» на економічному становищі "недружніх" іноземців, які «традиційно працювали в росії».
За його словами, іноземні громадяни стали "реальними латифундистами", які буцімто купують "російську землю по-чорному" — через не завжди законні схеми.
У росії вже діє тимчасова заборона купівлі будь-якої нерухомості іноземцями з "недружніх" держав. Наразі її пропонують зробити постійною, але поширити лише на земельні ділянки.
За даними РАНХіДС за 2020 рік, під контролем іноземних організацій перебувало понад 60 агрохолдингів та 5% російських сільгоспугідь.
Раніше обмеження на придбання земельних ділянок іноземцями запровадили у Фінляндії. Потенційні покупці з країн, які не входять до ЄС, тепер мають надати до фінського Міноборони докази легального походження своїх грошей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі