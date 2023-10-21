Держслужбовців у Росії пересадять за кермо вітчизняних авто: Lada, УАЗ, Москвич

07:11 21 жовтня Київ, Україна

Оскільки Росія перебуває у конфронтації із заходом, вкрай непатріотично виглядає масове використання автомобілів західних виробників, особливо публічними особами. У відповідь на європейські санкції та з метою реклами російського автопрому на початку вересня президент Росії Володимир Путін доручив уряду до лютого 2024 року розробити заходи, щоб пересадити чиновників за кермо вітчизняних автомобілів.

Міністерство промисловості та торгівлі Росії підготувало список автомобілів для пріоритетного використання держслужбовцями, до якого увійшли російські та китайські бренди.

У список увійшли машини з російським VIN-номером, які виробляються в Росії в рамках спецінвестконтрактів.

Так, Мінпромторг Росії рекомендував закупівлю наступних моделей легковиків:

Lada (моделі: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

УАЗ (моделі: Патріот, Пікап, Профі, Хантер, СГР);

Aurus (моделі: Senat, Komendant);

Москвич (моделі: 3, 3е, 6);

Evolute (моделі: I-Pro, I-Joy, I-Sky);

Haval (моделі: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Зазначається, що купувати інші авто можна буде лише за спеціальним дозволом.

Як повідомлялося раніше, у травні минулого року російські активи Renault перейшли в держвласність Росії, а в червні завод був перейменований на АТ Московський автомобільний завод "Москвич".

У листопаді 2022 року на колишньому заводі Renault запустили серійне виробництво кросовера "Москвич 3".