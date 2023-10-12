Держсекретар США в Ізраїлі: підтримка після атаки ХАМАС

12:43 12 жовтня Київ, Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в четвер, щоб висловити підтримку після терористичної атаки ХАМАС.



Інформацію про це надало видання The Times of Israel.



Ентоні Блінкена зустріли кілька офіційних осіб, зокрема міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Він наразі не давав заяв для присутніх журналістів.



В Ізраїлі держсекретар США планує зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями. Представник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що Блінкен прибув до країни для "безпосереднього спілкування з партнерами Ізраїлю щодо ситуації на місцях і для обговорення підтримки США у відповідь на жорстокі терористичні атаки, організовані ХАМАС".



Перед посадкою на літак на військовій базі Ендрюс Блінкен висловив сподівання, що його місія в Ізраїлі несе "дуже ясне та чітке послання від імені президента США та американського народу". Він наголосив, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль і готові забезпечувати йому підтримку у майбутньому. Держсекретар наголосив, що США націлені на надання Ізраїлю необхідних засобів для самозахисту, а також прирівняли жорстокість ХАМАС до жорстокості терористичної організації "Ісламська держава".



Ентоні Блінкен також наголосив, що США продовжуватимуть працювати над запобіганням приєднання нових гравців до боротьби проти Ізраїлю.