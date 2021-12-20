Держсекретар США обговорив ситуацію на Донбасі з главами МЗС Франції і ФРН

Як повідомляє пресслужба Державного департаменту США, держсекретар Ентоні Блінкен провів персональні обговорення окремо з керівником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом з питання загострення ситуації на російсько-українському кордоні.
Відзначається, що політики "обговорили необхідність припинення Росією небезпечної і безвідповідальної риторики, нарощування військової присутності в окупованому Криму та вздовж українських кордонів", а також "важливість надання Україні підтримки проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі".
При цьому Маас в розмові з Блінкеном підкреслив, що Німеччина з партнерами в НАТО і ЄС пильно стежить за обстановкою на сході України.
Ле Дріан же після переговорів зі своїми колегами з США, Німеччини та України зажадав у Росії пояснень у зв'язку з пересуванням її військ на кордоні з Україною, інформує пресслужба французького МЗС.
Відзначається, що політики "обговорили необхідність припинення Росією небезпечної і безвідповідальної риторики, нарощування військової присутності в окупованому Криму та вздовж українських кордонів", а також "важливість надання Україні підтримки проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі".
При цьому Маас в розмові з Блінкеном підкреслив, що Німеччина з партнерами в НАТО і ЄС пильно стежить за обстановкою на сході України.
Ле Дріан же після переговорів зі своїми колегами з США, Німеччини та України зажадав у Росії пояснень у зв'язку з пересуванням її військ на кордоні з Україною, інформує пресслужба французького МЗС.
В ході переговорів всі три міністри підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід назвала "крихкою" ситуацію на сході України і закликала сторони конфлікту утримуватися від бойових дій.
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