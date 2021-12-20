Держсекретар США обговорив ситуацію на Донбасі з главами МЗС Франції і ФРН

09:44 10 квітень Київ, Україна





Відзначається, що політики "обговорили необхідність припинення Росією небезпечної і безвідповідальної риторики, нарощування військової присутності в окупованому Криму та вздовж українських кордонів", а також "важливість надання Україні підтримки проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі".



При цьому Маас в розмові з Блінкеном підкреслив, що Німеччина з партнерами в НАТО і ЄС пильно стежить за обстановкою на сході України.



Ле Дріан же після переговорів зі своїми колегами з США, Німеччини та України зажадав у Росії пояснень у зв'язку з пересуванням її військ на кордоні з Україною, інформує пресслужба французького МЗС. Як повідомляє пресслужба Державного департаменту США , держсекретар Ентоні Блінкен провів персональні обговорення окремо з керівником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом з питання загострення ситуації на російсько-українському кордоні.Відзначається, що політики "обговорили необхідність припинення Росією небезпечної і безвідповідальної риторики, нарощування військової присутності в окупованому Криму та вздовж українських кордонів", а також "важливість надання Україні підтримки проти односторонніх провокацій Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі".При цьому Маас в розмові з Блінкеном підкреслив, що Німеччина з партнерами в НАТО і ЄС пильно стежить за обстановкою на сході України.Ле Дріан же після переговорів зі своїми колегами з США, Німеччини та України зажадав у Росії пояснень у зв'язку з пересуванням її військ на кордоні з Україною, інформує пресслужба французького МЗС.



"Франція вважає важливим і невідкладним, щоб Росія могла в прозорому ключі, наприклад, через механізми, передбачені в ОБСЄ, роз'яснити характер і мету цих пересувань", - заявив він і закликав Москву "припинити провокації і негайно вжити необхідні ініціативи для початку деескалації".



В ході переговорів всі три міністри підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.



Нагадаємо, раніше генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід назвала "крихкою" ситуацію на сході України і закликала сторони конфлікту утримуватися від бойових дій.