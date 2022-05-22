Держсекретар США Майкл Помпео закриває два генконсульства в РФ

13:06 19 грудня Киев, Украина

Неоднозначна інформація надходить в зв'язку з планами США про закриття двох своїх генеральних консульств в Російській Федерації. Інформаційні агентства, посилаючись на інформацію з Державного департаменту США, повідомляють про те, що держсекретар США Майкл Помпео прийняв рішення закрити американське генконсульство у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі.

"Держсекретар в тісній консультації з послом США в РФ Джоном Салливаном прийняв рішення закрити генконсульство США у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства США в Єкатеринбурзі в рамках наших постійних зусиль із забезпечення безпечної та надійної роботи дипломатичної місії США в Російській Федерації", - стверджує представник Держдепу.

У той самий час, за словами дипломата, ніяких дій, пов'язаних з російським генконсульством в США, не планується.

За даними ЗМІ, закриття консульств нібито пов'язане з рішенням Москви в 2017 році скоротити чисельність співробітників американських дипмісій на території РФ.

Таким чином, єдиним диппредставництвом Сполучених Штатів на території Росії, яке продовжить роботу, залишиться посольство в Москві.

Нагадаємо, в березні 2017 року США, Канада, Україна, Норвегія і ще низка країн Євросоюзу прийняли рішення про висилку російських дипломатів після отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Вже до вересня в США і РФ залишалося по три консульства.