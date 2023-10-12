Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю. Він збирається зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та іншими чиновниками, щоб висловити підтримку Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС.
Про це повідомляють The Times of Israel та Reuters.
Перед своїм вильотом держсекретар зробив заяву:
Перед своїм вильотом держсекретар зробив заяву:
Він також зазначив, що США продовжуватимуть роботу, щоб жодна інша сторона не приєдналася до боротьби проти Ізраїлю. Блінкен додав, що він також працюватиме з ізраїльськими колегами, щоб знайти заручників, зокрема американських громадян, та звільнити їх.
До того ж понад 100 людей ХАМАС тримає в полоні, серед них можуть бути американці.
В аеропорту імені Бен-Гуріона його зустріли кілька чиновників, серед яких міністр закордонних справ Елі Коен.
Відповідаючи на запитання про те, чи закликала адміністрація Байдена Ізраїль виявляти стриманість у відповідь на атаки ХАМАС, Блінкен сказав: «Ми знаємо, що Ізраїль вживе всіх можливих запобіжних заходів, як і ми. Це те, що відрізняє нас від ХАМАС та терористичних груп, які займаються найогиднішою діяльністю».
У п'ятницю Блінкен вирушить до столиці Йорданії, Аммана, де зустрінеться з високопоставленими йорданськими чиновниками, а також з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, який подорожуватиме з делегацією, до складу якої входять голова розвідки Палестини Аль-Шаджей Фарадж і Генеральний секретар Іскон Аль-Шейх.
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