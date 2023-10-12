Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

"Я їду з дуже простим і чітким повідомленням від імені президента США та американського народу, а саме, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Ми прикриваємо Ізраїль. Ми підтримуватимемо його сьогодні, завтра та кожного дня. Ми рішуче виступаємо проти тероризму. Ми бачили майже неймовірні дії, які майже неможливо описати, які вчинив ХАМАС проти ізраїльських чоловіків, жінок та дітей. З часів ІДІЛ ми не бачили такої розбещеності, і ми продовжуватимемо рішуче протистояти цьому", — слова Блінкена цитують на сайті Держдепартаменту США.

Він також зазначив, що США продовжуватимуть роботу, щоб жодна інша сторона не приєдналася до боротьби проти Ізраїлю. Блінкен додав, що він також працюватиме з ізраїльськими колегами, щоб знайти заручників, зокрема американських громадян, та звільнити їх.



В аеропорту імені Бен-Гуріона його зустріли кілька чиновників, серед яких міністр закордонних справ Елі Коен.



Відповідаючи на запитання про те, чи закликала адміністрація Байдена Ізраїль виявляти стриманість у відповідь на атаки ХАМАС, Блінкен сказав: «Ми знаємо, що Ізраїль вживе всіх можливих запобіжних заходів, як і ми. Це те, що відрізняє нас від ХАМАС та терористичних груп, які займаються найогиднішою діяльністю».



У п'ятницю Блінкен вирушить до столиці Йорданії, Аммана, де зустрінеться з високопоставленими йорданськими чиновниками, а також з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, який подорожуватиме з делегацією, до складу якої входять голова розвідки Палестини Аль-Шаджей Фарадж і Генеральний секретар Іскон Аль-Шейх.