Держдума росії ввела відповідальність за наругу над георгіївською стрічкою

Державна дума росії у третьому читанні прийняла законопроєкт, що вводить відповідальність за наругу над георгіївською стрічкою у вигляді штрафу або ув'язнення.
Як повідомляє Радіо Свобода. Документ закріплює статус стрічки як "символу військової слави росії" та "перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" 1941-1945 років.
Згідно з ухваленим законом, за публічну наругу над георгіївською стрічкою загрожуватиме кримінальна чи адміністративна відповідальність. Зокрема, документ передбачає штраф до 5 мільйонів рублів або до 5 років позбавлення волі.
При цьому будь-яка діяльність з використанням символіки георгіївської стрічки з метою, відмінною від встановлених законом, має бути припинена. У той самий час влада зможе використовувати стрічки "при проведенні широкого кола заходів".
Законопроєкт про прирівнювання георгіївської стрічки до символів військової слави було внесено до держдуми росії у квітні, зазначає видання. Перше читання документа відбулося у вересні. Авторами ініціативи виступили секретар генеральної ради "єдиної росії" Андрій Турчак та заступниця голови комітету держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко.
Як повідомляє Радіо Свобода. Документ закріплює статус стрічки як "символу військової слави росії" та "перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" 1941-1945 років.
Згідно з ухваленим законом, за публічну наругу над георгіївською стрічкою загрожуватиме кримінальна чи адміністративна відповідальність. Зокрема, документ передбачає штраф до 5 мільйонів рублів або до 5 років позбавлення волі.
При цьому будь-яка діяльність з використанням символіки георгіївської стрічки з метою, відмінною від встановлених законом, має бути припинена. У той самий час влада зможе використовувати стрічки "при проведенні широкого кола заходів".
Законопроєкт про прирівнювання георгіївської стрічки до символів військової слави було внесено до держдуми росії у квітні, зазначає видання. Перше читання документа відбулося у вересні. Авторами ініціативи виступили секретар генеральної ради "єдиної росії" Андрій Турчак та заступниця голови комітету держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко.
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