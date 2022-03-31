Держдума РФ внесла законопроєкт про недоторканність Володимира Путіна

16:47 05 листопада Київ, Україна

У Держдуму РФ внесли на розгляд законопроєкт, згідно з яким чинний президент Росії Володимир Путін і всі члени його сім'ї отримують довічну недоторканність. Позбавити недоторканності президента можуть лише в випадку доведення його вини у вчиненні ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.



Автори законопроєкту - глава комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков.



За словами одного з авторів законопроєкту, Клішаса, документ передбачає недоторканність і для членів сім'ї Путіна.



Згідно з документом, експрезидента РФ не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати. Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування.



Позбавити недоторканності колишнього президента РФ можна буде тільки в разі прийняття такого рішення Ради Федерації на підставі висунутого Держдумою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.



За чинним в Росії законодавством експрезидент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.