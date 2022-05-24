Держдума рф прийняла закон, за яким можна прикрити будь-який іноземний ЗМІ, що працює на території країни

17:20 24 травня Киев, Украина

У росії придумано закон як "дзеркальну відповідь" на примусове закриття російських ЗМІ за кордоном. Проте всі знають, що в росії дзеркало "криве" і закриватимуть будь-які медіа, які не пишуть за тезами з методичок.



Для закриття будь-якого медіа не знадобиться суддя, достатньо рішення генпрокуратури

В рамках ініціативи пропонується ввести нову статтю 56.2 до закону 2124-1 про ЗМІ, за якою реєстрацію видання можуть визнати недійсною та ініціювати заборону на доступ до інтернет-ресурсів без судових рішень, а лише на підставі вимог генпрокурора та його заступників.



Крім того, генпрокурор та його заступники отримують право позбавляти іноземних журналістів або закордонних кореспондентів акредитації "у разі встановлення факту прояву недружніх дій, запровадження обмежень щодо поширення російських засобів масової інформації, які здійснюють діяльність в іноземній державі".



Також пропонується визнавати реєстрацію будь-якого ЗМІ недійсною у випадках:



🔹 Поширення "фейків" під виглядом достовірних повідомлень;



🔹 Образи суспільної моральності;



🔹 Закликів до запровадження іноземними державами політичних та економічних санкцій проти рф;



🔹 Публікації відомостей, спрямованих на "дискредитацію використання зс рф";



🔹 Розміщення на своїх ресурсах закликів до "несанкціонованих публічних заходів", "виправдання екстремізму" та "явна неповага до влади та держави".



Здається, цей закон буде контрольним у голову журналістики в росії.