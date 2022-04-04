Держдума розгляне поправки до КК щодо покарання за виконання санкцій у росії

06:59 04 квітня Київ, Україна

До держдуми 4 квітня внесуть поправки про кримінальне покарання за дотримання санкцій в росії. «Посилити відповідальність» раніше пропонували єдинороси.



"Ми з колегами з держдуми завершили роботу і в понеділок внесемо поправки до Кримінального кодексу за виконання обмежувальних заходів, введених іноземними державами (санкцій), на території російської федерації", - повідомив голова комітету радфеду з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас.



Сенатор розраховує на оперативний розгляд поправок.



Притягувати до «жорсткої», зокрема кримінальної, відповідальності за виконання західних обмежень пропонувала «Єдина росія». Секретар генради партії Андрій Турчак порівняв дотримання санкцій із «зрадою» і навів як приклад відмову російських компаній від роботи з банками з «чорного списку».





