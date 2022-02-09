Держдепартамент США назвав судна і компанії, що потрапили під санкції по ПП-2

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Чотири російські судна і чотири російські компанії, які активно беруть участь в будівництві економіко-політичного проєкту Володимира Путіна Північний потік -2, потрапили під нові санкції Держдепартаменту Штатів.

Про це йдеться в звіті Держдепартаменту, який в ніч на четвер, 20 травня, оприлюднила в Twitter журналістка телеканалу CBS Іна Руффіні.



Так, згідно з документом, в "чорний" список Держдепу потрапили такі судна, як Академік Черський, Владислав Стрижов, Балтійський дослідник і Юрій Топчев.

Крім того, санкції будуть введені проти юросіб Коксохімтранс, Мортранссервіс, Федеральна державна бюджетна установа Морська рятувальна служба, Самарський теплоенергетичний майновий фонд.



При цьому автори звіту підкреслили, що введення рестрикцій проти зазначених суден і компаній "вимагає проведення консультацій з урядами Норвегії, Швейцарії, Великобританії та країн-членів ЄС".

"Україна і країни Центральної та Східної Європи продовжують наполегливо закликати США виступати проти проєкту Північний потік-2, хоча не всі підтримують санкції щодо європейських юридичних і фізичних осіб", - йдеться в доповіді.

Нарешті, в Держдепі зазначили, що постійно і інтенсивно ведуться консультації з союзниками з цього питання.