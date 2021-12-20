Держдеп США: Росія допомогла відновитися режиму Асада в Сирії

23:22 16 липень Київ, Україна

Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер зробив офіційну заяву, в якому прямо вказав на те, що США сорок років блокували повернення Росії і поширення її впливу на Близькому Сході. Він також підкреслив, що всі зусилля, спрямовані на досягнення цієї мети виявилися провальними.

Це зізнання прозвучало в четвер на інтернет-семінарі в Німецькому фонді Маршалла у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер.

"Я не великий шанувальник висунення звинувачень на адресу попередніх адміністрацій [США] за ті чи інші [промахи]. Однак мені здається, що справжньою стратегічною помилкою [попереднього президента США Барака Обами] став, так би мовити, привітний прийом Росії в Сирії. Несучої колоною політики США протягом чотирьох десятиліть було по суті прагнення тримати росіян поза Близьким Сходом ", - заявив співробітник зовнішньополітичного відомства.

За його свідченням, американська влада розраховували на те, що Росія загрузне в Сирії. Однак цього не сталося, зазначив Шенкер. "Ми думали, сподівалися в той час, що [в Сирії] буде трясовина . Але Росія фактично врятувала режим [президента Сирії Башара] Асада ", - сказав дипломат.

При цьому він висловив версію, згідно з якою Москва причетна до невибіркову застосування сили в Сирії. "Принагідно вони (Збройні сили Росії - прим. Ред) допомогли вбити майже півмільйона людей. Однак Асад все ще залишається при владі ", - стверджував Шенкер.

Його публічні висловлювання раніше вже викликали протест російської сторони. У червні посольство РФ в США вказало, що заяви Шенкера отруюють відносини Москви і Вашингтона. "Викликає жаль, що високопоставлені представники адміністрації [США] займаються розповсюдженням фейків ", - підкреслили тоді в дипмісії.