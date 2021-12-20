Держдеп США зажадав закрити консульство КНР в Х'юстоні

16:29 22 липень Київ, Україна

З метою захисту американської інтелектуальної власності, Держдепартамент США зажадав КНР до 24 липня, закрити консульство в Х'юстоні



Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відповів, що це "обурливо і невиправдано".



Вимога з боку США було зроблено після того, як було опубліковано відео того, як невстановлені особи палили папери в сміттєвих баках у дворі будівлі консульства.

"Ми виступили за закриття генерального консульства КНР в Х'юстоні з метою захисту американської інтелектуальної власності і конфіденційної інформації", - заявила прес-секретар Держдепу США Морган Ортагус.