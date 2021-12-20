Держдеп США зажадав закрити консульство КНР в Х'юстоні

З метою захисту американської інтелектуальної власності, Держдепартамент США зажадав КНР до 24 липня, закрити консульство в Х'юстоні
Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відповів, що це "обурливо і невиправдано".
Вимога з боку США було зроблено після того, як було опубліковано відео того, як невстановлені особи палили папери в сміттєвих баках у дворі будівлі консульства.
Китайське консульство є одним з п'яти в США, не рахуючи посольства у Вашингтоні.
Ортагус додала, що США "не потерплять порушень з боку КНР нашого суверенітету і залякування наших громадян, так як ми не допустили недобросовісних торгових практик КНР, крадіжки американських робочих місць і іншого волаючого поведінки".
Представник Держдепу також вказала на Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, згідно з якою держави "зобов'язані не втручатися у внутрішні справи" приймаючої сторони.
Китай же назвав це "безпрецедентною ескалацією", заявивши, що рішення США порушує міжнародне право. Ван Веньбінь також пригрозив, що Китай прийме "жорсткі контрзаходи".
Ортагус додала, що США "не потерплять порушень з боку КНР нашого суверенітету і залякування наших громадян, так як ми не допустили недобросовісних торгових практик КНР, крадіжки американських робочих місць і іншого волаючого поведінки".
Представник Держдепу також вказала на Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, згідно з якою держави "зобов'язані не втручатися у внутрішні справи" приймаючої сторони.
Китай же назвав це "безпрецедентною ескалацією", заявивши, що рішення США порушує міжнародне право. Ван Веньбінь також пригрозив, що Китай прийме "жорсткі контрзаходи".
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