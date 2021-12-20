Держдеп США зажадав закрити консульство КНР в Х'юстоні

16:29 22 липень Київ, Україна

З метою захисту американської інтелектуальної власності, Держдепартамент США зажадав КНР до 24 липня, закрити консульство в Х'юстоні

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відповів, що це "обурливо і невиправдано".

Вимога з боку США було зроблено після того, як було опубліковано відео того, як невстановлені особи палили папери в сміттєвих баках у дворі будівлі консульства.
"Ми виступили за закриття генерального консульства КНР в Х'юстоні з метою захисту американської інтелектуальної власності і конфіденційної інформації", - заявила прес-секретар Держдепу США Морган Ортагус.
Китайське консульство є одним з п'яти в США, не рахуючи посольства у Вашингтоні.

Ортагус додала, що США "не потерплять порушень з боку КНР нашого суверенітету і залякування наших громадян, так як ми не допустили недобросовісних торгових практик КНР, крадіжки американських робочих місць і іншого волаючого поведінки".

Представник Держдепу також вказала на Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, згідно з якою держави "зобов'язані не втручатися у внутрішні справи" приймаючої сторони.

Китай же назвав це "безпрецедентною ескалацією", заявивши, що рішення США порушує міжнародне право. Ван Веньбінь також пригрозив, що Китай прийме "жорсткі контрзаходи".