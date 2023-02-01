Держдеп США звинувачує рф у порушенні договору про ядерну зброю - ЗМІ

08:08 01 лютого Київ, Україна





Про це йдеться у звіті Державного департаменту



Відсутність інспекцій також ускладнила перевірку кількості боєголовок, які росія розгорнула згідно з угодою, зазначили в Держдепартаменті.



Цей висновок зроблено на тлі занепокоєння, що гостра напруженість через вторгнення росії в Україну може поставити під загрозу перспективи співпраці щодо контролю над озброєннями та переговорів щодо наступної угоди, яка набуде чинності після закінчення терміну дії Нового договору СНО у 2026 році.



Газета зазначає, що адміністрація Байдена прагне зберегти новий договір СНО, який є останньою великою угодою, яка регулює ядерну конкуренцію між двома сторонами, і тисне на росію, щоб вона виправила порушення. Росія порушила новий Договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності (СНО), відмовившись дозволити інспекції на місці та відхиливши прохання Вашингтона зустрітися, щоб обговорити свої проблеми щодо дотримання договору.Про це йдеться у звіті Державного департаменту США , пише The Wall Street Journal.Відсутність інспекцій також ускладнила перевірку кількості боєголовок, які росія розгорнула згідно з угодою, зазначили в Держдепартаменті.Цей висновок зроблено на тлі занепокоєння, що гостра напруженість через вторгнення росії в Україну може поставити під загрозу перспективи співпраці щодо контролю над озброєннями та переговорів щодо наступної угоди, яка набуде чинності після закінчення терміну дії Нового договору СНО у 2026 році.Газета зазначає, що адміністрація Байдена прагне зберегти новий договір СНО, який є останньою великою угодою, яка регулює ядерну конкуренцію між двома сторонами, і тисне на росію, щоб вона виправила порушення.



"Тут чіткий шлях до повторного виконання зобов'язань і ми продовжуємо високо цінувати цю угоду", - сказав високопосадовець Держдепартаменту.

Зазначається, що російські офіційні особи знали, що Державний департамент мав незабаром доповісти Конгресу про дотримання москвою Нового договору СНО і намагалися звинуватити США у послабленні співпраці з імплементацією угоди.



WSJ пише, що висновок Держдепартаменту про те, що москва не дотримується угоди, є першим випадком, коли США звинуватили росію в порушенні договору, що набув чинності в 2011 році.



Договір СНО-3 чи New Start було підписано терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Набрав чинності 5 лютого 2011 року. Договір передбачає, що кожна із сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць та до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.



У лютому 2021 р. США продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з росією.