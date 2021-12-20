Держдеп США: ІДІЛ шукає нові фронти - зараз це Африка

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"Ісламська держава" перемкнула увагу з Сирії та Іраку на розвиток своїх терористичних осередків в країнах Африки.

Про це заявив в.о. координатора Держдепу США з питань боротьби з тероризмом Джон Годфрі, повідомляє Reuters у вівторок, 30 березня.



Годфрі відреагував на атаку терористів в місті Пальма в Мозамбіку - зараз терористи захопили контроль над містом.



"Такі атаки - ясний показник того, що ІД продовжує шукати способи поширити свою згубну діяльність на нові фронти", - пояснив Годфрі.



За його словами, після поразки в 2019 році ІД більше приділяє уваги розвитку своїх міжнародних мереж і осередків.



Також США вдалося визволити свого громадянина з місцевості, що знаходиться під ударом терористів, хоча в місті під контролем терористів залишається щонайменше кілька десятків іноземців.