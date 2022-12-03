Держдеп США готовий до переговорів із путіним, але на своїх умовах

10:36 03 грудня Київ, Україна

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо він продемонструє готовність покласти край війні. Про це на брифінгу в п'ятницю, 2 грудня, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Укрінформ.

"Те, що сказав президент Байден учора – якщо президент путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові приєднатися до дипломатії.. Включно з можливими переговорами (Байдена – ред.) з президентом путіним", - зазначив Прайс.

Водночас, США будуть проводити такі переговори щодо тісної координації з союзниками по НАТО та Україною.

"Нічого про Україну без України", - нагадав чиновник принцип, яким керується американська сторона з будь-яких переговорів щодо українського питання.

Також США ніколи не визнають спроб незаконної анексії росією українських територій, які вона окупувала після 2014 року.

Але сьогодні Росія вже чітко дає зрозуміти, що вона не налаштована на конструктивний діалог і дипломатію.

"Тому разом із нашими партнерами та союзниками ми зосереджені на тому, щоб притягнути РФ до відповідальності за її злочини, підтримати Україну в її зусиллях захиститися від російської агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв'язаної путіним", - резюмував представник Держдеп США .

Нагадаємо, коментуючи слова Байдена, у Кремлі заявили, що Росія не погодиться на такі умови, а так звана "спецоперація" триватиме.