Держдеп США: блокування Керченської протоки - черговий прояв ескалації з боку Москви

07:50 20 квітень Київ, Україна

Державний департамент США висловив стурбованість блокуванням акваторії Чорного моря поблизу Керченської протоки.

Про це йдеться в заяві пресслужби Держдепу.

"Сполучені Штати висловлюють свою глибоку стурбованість планами Росії блокувати прохід іноземних військових кораблів і державних суден в деяких частинах Чорного моря. Це являє собою ще один приклад неспровокованої ескалації в рамках триваючої кампанії Москви з метою підірвати і дестабілізувати ситуацію в Україні", - йдеться в заяві.

У Держдепартаменті відзначають також, що цей розвиток подій "викликає особливе занепокоєння" у Вашингтона "на тлі правдивих повідомлень про нарощування військової присутності Росії" на кордоні з Україною.