Держдеп США: Байден відвідає Ізраїль 18 жовтня

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.
Про це пише The Times of Israel.
Держсекретар зараз і сам перебуває в Ізраїлі. Це його другий візит. Там він провів восьмигодинну зустріч із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та його військовим кабінетом у військовому штабі Армії оборони Ізраїлю Кірія у Тель-Авіві. Там Блінкен повідомив про візит американського Гаранта.
Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав про "можливий візит Байдена до Ізраїлю", проте у Білому домі спростували цю інформацію.
Очікується, що після зустрічі з ізраїльськими чиновниками президент США вирушить до Аммана, де зустрінеться з королем Йорданії Абуллою II, президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
Про це пише The Times of Israel.
Держсекретар зараз і сам перебуває в Ізраїлі. Це його другий візит. Там він провів восьмигодинну зустріч із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та його військовим кабінетом у військовому штабі Армії оборони Ізраїлю Кірія у Тель-Авіві. Там Блінкен повідомив про візит американського Гаранта.
Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав про "можливий візит Байдена до Ізраїлю", проте у Білому домі спростували цю інформацію.
Очікується, що після зустрічі з ізраїльськими чиновниками президент США вирушить до Аммана, де зустрінеться з королем Йорданії Абуллою II, президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі