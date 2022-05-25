Google отримав особливу нагороду від України

10:18 25 травня Киев, Украина

Міжнародна компанія Google уперше отримала нагороду "Відзнака миру" від України.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Вчора я мав честь вручити її особисто віцепрезидентові компанії – Карану Бхатія.

"Це особлива нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній і корпорацій, що пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну", - заявив міністр.

За його словами, внесок корпорації у перемогу України неоціненний.